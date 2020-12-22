AİHM'den Demirtaş kararı

AİHM, Demirtaş'ın 18 Mart 2019'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı duruşmaya ilişkin kararını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğünü, özgürlük ve güvenlik hakkını ve serbest seçim hakkını içeren maddelerin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, ancak AİHS'in Demirtaş'ın tutuklama işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa süre içinde karar verilmesine ilişkin maddenin ihlal edilmediğine karar verdi.

Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'ı serbest bırakmak için gerekli tüm önlemleri alması gerektiği ifade edildi.

Türkiye'de 2017'de düzenlenen referandumda ve 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın tutuklu bulunmasıyla özgürlüğünün kısıtlandığı, tutukluluğunu haklı gösterecek bilgilerin mahkemeler tarafından verilmediği ifade edildi.

Kararda, Türkiye'nin Demirtaş'a 3 bin 500 avro maddi, 25 bin avro manevi tazminat ve 31 bin 900 avro mahkeme masrafı ödemesi gerektiği belirtildi.

AİHM, Demirtaş'ın Kasım 2018'de terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasıyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Bunun üzerine Türkiye ve Demirtaş, Şubat 2019'da AİHM'nin Büyük Dairesine başvurmuş ve 18 Mart 219'da Demirtaş'ın duruşması yapılmıştı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, terör suçlarından yargıladığı Demirtaş'ın 2 Eylül 2019'da adli kontrolle tahliyesine karar vermiş ancak Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

Demirtaş, kendisi gibi "HDP Eş Genel Başkanlığı" yapan Figen Yüksekdağ ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Aynularab (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında, 20 Eylül 2019'da "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmıştı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili olarak, "Bu sıcak bir karar. Yaklaşık 100-150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Hukuk sistemimiz tabii ki bunu değerlendirecek ve buna göre bir yaklaşım üretilecektir."

AİHM'NİN DEMİRTAŞ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aralarında 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de olduğu 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 6-7-8 Ekim Kobani olayları öncesinde yaptığı sokak çağrısı dolayısıyla devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklu bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bireysel başvuru sonucunda Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmeden bir karar verdi. Kararda, Demirtaş'ın tutukluluk halinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi konularını içeren beş maddesini ihlal ettiği söylendi.

KARARI TÜRK YARGISI VERECEK

Türkiye, 1987 yılından itibaren tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine binaen AİHM'in yargılama yetkisini kabul ediyor. Bununla birlikte AİHM bir temyiz merci veya mahkemesi olmadığı için ulusal mahkemelerin kararlarını ortadan kaldıracak veya mahkemelerin yerine geçecek şekilde karar verme yetkisine sahip değil.

Teamüllere göre, AİHM kararları ulusal mahkemelerce incelenip yargılama sürecine ilişkin değerlendirmede tabi tutuluyor. Yani AİHM kararları ulusal mahkemelerin ara karar ve kesin kararlarını, hak ihlali boyutuyla inceleyen kararlar olarak karar bozma ya da ortadan kaldırma niteliği taşımıyor.

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluk haline karşı bir ihlal olduğuna karar verdi. Ancak kararda Demirtaş'ın suçlu olup olmamasına dair bir hüküm belirtilmiyor. AİHM'nin dosyadaki ihlal kararı sonrası nihai değerlendirmeyi Türkiye mahkemeleri yapacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN ÇAĞRI YAPTI, 56 İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

AİHM'nin ifade özgürülüğü ihlali kararı verdiği Demirtaş, siyasal söylemlerinde dolayı değil 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sokak çağrısı nedeniyle tutuklu bulunuyor.

Öte yandan Demirtaş, yaptığı açıklamalarda terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi doğrudan sahiplenen sözlere imza atmıştı.