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  3. Ahmet Kekeç'ten Zafer Arapgirli'ye sert eleştiri! 'Densiz Yandaş'

Ahmet Kekeç'ten Zafer Arapgirli'ye sert eleştiri! 'Densiz Yandaş'

Ahmet Kekeç'ten Zafer Arapgirli'ye sert eleştiri! 'Densiz Yandaş'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sosyal medya paylaşımıyla tepki toplayan Zafer Arapkirli’yi Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç sert ifadelerle eleştirdi. Kekeç’in “Densiz yandaş” şeklinde tanımladığı Arapkirli sosyal medya paylaşımında “İstanbul (bi nevi) düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor” ifadeleriyle tepki toplamıştı.

İşte Ahmet Kekeç’in o yazısı: 

Zafer Arapkirli diye bir adam var... Bu adam, bir tarihte, bu satırların yazarıyla da temas etmişti... “Yandaş” demişti... Kendisi her bir şey olabiliyordu (CHP’li, HDP’li vs...) “bağımsız gazeteciliğine” halel gelmiyordu ama başkaları AK Parti’yle paralel düştüğünde hemen “yandaş” oluyordu. 

Zafer Arapkirli denen densize bu durumu hatırlattım. 

Dedi ki, “Ben yandaş değilim, sosyalistim...”

Sosyalizm yandaşlığını “yandaşlık” kabul etmeyen bu densiz ne yaptı, biliyor musunuz? Gitti, Karadenizli bir inşaatçı olan ve Manukyan kadar zengin Ekrem İmamoğlu’na yandaş oldu. 

Şimdi, adını dahi bilmediğim bir televizyon kanalında program yapıyormuş. 

Arada sırada da fakire sallıyormuş... 

Seyretmediğim için ne dediğini bilmiyorum ama densiz yandaş Zafer Arapkirli Cumhuriyet Bayramı’nda attığı tweetin hesabını henüz vermedi. 

Şöyle demişti: “İSTANBUL (bi nevi) DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU KUTLUYOR.” 

Yani AK Parti “düşman”, Manukyan kadar zengin Ekrem İmamoğlu da “kurtarıcı” oluyor. 

Bu alçaklığa ben verecek bir cevap bulamadım. 

Sizin bir cevabınız varsa, alayım!


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