Ahmet Kekeç'ten dikkat çeken satırlar: ABD neden FETÖ'den vazgeçmek istemiyor?

Ahmet Kekeç’in yazısı şöyle:

Dünkü yazımda da değinmiştim: Fetullah CIA aparatıdır ve bir darbe için Amerika’da mahfuz tutulmuştur. Yani, “tedavi için gitti” işin bahanesi... İstikbaldeki darbeyi kotarmak için ABD’ye uçmuştur...

Dolayısıyla, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından korunup kollanmasından (“Sürgündeki din adamı” ilan etmişlerdi) daha doğal bir şey olamaz.



Buradan şu çıkarımı yapmak yanlış olmaz:



Mevcut haliyle Amerika'nın FETÖ'den vazgeçmesi ve örgütün lideri Fetullah Gülen'i iade etmesi pek mümkün görünmüyor. (FETÖ liderini Türkiye’ye getirtip yargılamak için Adalet ve Dışişleri Bakanlığımız yoğun bir faaliyet yürütüyor. ABD yetkilileri, ilk başlarda, “Fetullah Gülen’in darbeci olduğuna ilişkin elinizde inandırıcı belge var mı?” diyorlardı.

Kaç yıldır ABD’ye “inandırıcı belge” sunuluyor. Bugüne kadar ABD’ye gönderilen mahkeme kaydı ve belgenin miktarı 90 koliyi geçti. Ama müttefiklerimiz kulaklarının üstüne yatmaya devam ediyor.)

Peki, ABD niçin FETÖ’den ve Fetullah’tan vazgeçmek istemiyor?



Bunun cevabı çok basit:



FETÖ, 170 ülkedeki örgütlenmesiyle, Amerika'nın üzerinde titrediği en ciddi (belki de en “pahalı”) yatırımlardan biridir; dolayısıyla bu yatırımını hemen gözden çıkarması beklenmemelidir.



Hatırlayalım:



Benzer bir durum, Irak, Pakistan ve Güney Kore’de cariydi.



Ki, hâlâ caridir.

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