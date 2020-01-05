Ahmet Kekeç yarından itibaren Akşam'da

Türk basınının lafını esirgemeyen, müdanasız keskin kalemi Ahmet Kekeç, Akşam gazetesinin yazar kadrosuna dahil oldu.

İlk yazısı yarın yayımlanacak olan usta kalem, Akşam gazetesinin birinci sayfasından da duyurulan bu haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ahmet Kekeç, “Yarından itibaren Akşam gazetesindeyim.” dedi. Söz konusu paylaşıma kısa sürede çok sayıda “Hayırlı olsun” mesajı geldi.