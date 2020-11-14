Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kekeç, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Konu hakkında açıklamayı oğlu Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

FUAT OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kekeç ile ilgili yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Usta gazeteci, kıymetli yazar Ahmet Kekeç’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



SÜLEYMAN SOYLU: "ÖRNEK BİR İNSAN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Kekeç'in vefatına ilişkin üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum... Başımız sağ olsun. Rabbim mekanını âlî eylesin inşallah."



FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kekeç'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız."

İBRAHİM KALIN: "GÜZEL BİR İNSANI KAYBETTİK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Kekeç'in hayatını kaybetmesine ilişkin şunları söyledi:

"Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin."

