Ahmet Hakan'dan İmamoğlu yorumu: Üç gün düşünüp taşınıp yapabildiği açıklama bu

Ordu Havalimanı'nda, listede olmamasına rağmen VİP (çok önemli kişi) bölümünden girmeye çalışırken çıkan arbedede, CHP adayı İmamoğlu Ordu Valisi'ne küfür etmişti.

Olayla ilgili bir süre açıklama yapmayan İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada "Vali'nin 'basit'liğini ifade ettim" demişti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, CHP'nin adayının yaptığı açıklamayı komik bulduğunu belirtti.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu nihayet bir açıklama yaptı.

Söylediği aynen şu:

“20 konuşma yaptım o gün. Tam 20 konuşma. Yanımda olan insanlar sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Ben Vali’nin basitliğine gereken işarette bulundum. Polisin ne anladığı ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Ben basitliğini ifade ettim.”

Ne anlıyoruz bu açıklamadan?

Şunu anlıyoruz:

Meğer Ekrem İmamoğlu, “basit” demiş.

Ama sesinin kısık olması yüzünden “bas” gitmiş, geriye sadece “it” kalmış.

Üç gün düşünüp taşınıp yapabildiği açıklama bu İmamoğlu’nun.