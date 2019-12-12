Ahmet Hakan ve Talat Atilla arasında canlı yayında gergin anlar!

Talat Atilla'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"CHP'Yİ MAHKEMEYE VERECEĞİM"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Talat Atilla, senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpasın bir unsurudur" açıklamasına tepki gösteren Talat Atilla, Öztrak'ın özür dilememesi halinde CHP'yi mahkemeye vereceğini söyledi. Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Öztrak da size derse ki; 'Partimizi karıştıran habere kaynaklık ettin. Tabi ki kumpasçı diyeceğim' derse ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Talat Atilla'nın "Ben ne diyeceğimi biliyorum" demesi üzerine Ahmet Hakan "Bunu kamuoyunun önünde söyleyin." dedi. Ahmet Hakan'ın sözleri üzerine stüdyoda ortam gerilirken, Talat Atilla, "Mahkemedemiyiz şu an. Siz Cumhuriyet Savcısısınız, ben sanık mıyım" diyerek tepki gösterdi. Ahmet Hakan, "Biraz sıkıştırıcı soru sorunca savcı diyorsunuz, ben sadece soru soruyorum, cevap bekliyorum. Tam cevabını alamadığımı düşündüğüm soruları tekrar takrar soruyorum. Ben hangi soruyu soracağım size? O zaman ne konuşacağız?" dedi.

"SİZDE SİYASİ LİNCE UĞRADINIZ"

Ahmet Hakan, "Size kumpascı denmesine ciddi bir alınganlık gösteriyorsunuz. Ben de diyorum ki bu siyaset dünyasında kumpas olarak algılanır. Siz de bu işin bir parçası olmuşsunuz." dedi.

Talat Atilla, "Size de şimdiye kadar haklı haksız birçok ithamlar yapıldı. Siz de siyasi lince uğramış gazetecilerdensiniz." dedi. Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Ben haklıysam. Herhangi bir yanlışım yoksa, lince uğramaya, haksız eleştiriye uğramaya razıyım. Yaptığım işin bunu getirebileceğine inanan bir insanım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmin Turan, 20 Kasım tarihli köşe yazısında "9 Kasım'da bir CHP'linin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yazmıştı. İddianın gündemde bomba etkisi yaratmasıyla birlikte Rahmi Turan, "söz konusu CHP'linin Muharrem İnce olduğunu" öne sürmüştü.

Rahmi Turan, haberi aldığı kaynağın kimliğini gizli tutarken, gazeteci Talat Atilla, Odatv'ye "Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim" şeklinde demeç vermişti. Sözcü yazarı Turan ise bu beyan üzerine yine sozcu.com.tr üzerinden "Saray'daki CHP'li" yazısındaki bilgi kendisine Talat Atilla'nın verdiğini açıklamıştı.