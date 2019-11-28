Ahmet Hakan, Rahmi Turan'ın geçmişini ortaya döktü: Sen busun işte!

Gazeteci Ahmet Hakan ile “Beştepe’deki CHP’li” iddiasının baş aktörlerinden Rahmi Turan arasındaki “gazetecilik ve etik” tartışması günbegün büyümeye devam ediyor.

“SİCİLİMDE NE VARMIŞ DİYEREK MEYDAN OKUDUN, AL O ZAMAN”

Son günlerde sıkça konuşulan “sakallı bebek” haberini kendisinin yapmadığını söyleyen Rahmi Turan’a “Gazetecilik sicilini ortaya dökersem, sakallı bebek haberi çok masum kalır.” diyen Ahmet Hakan, “Ama sen durmadın. 'Benim sicilimde ne varmış ki... Hadi aç bakalım' diye meydan okudun bana.” satırlarını kaleme aldı.

Rahmi Turan’ı “Türk basın tarihinin en rezil, en pespaye, en aşağılık, en ahlaksız asparagaslarına imza atmış bir adam” olarak nitelendiren Ahmet Hakan, şunları kaydetti:

“Sen kadın cinselliğinin üzerinde onursuzca tepinmiş, kadınlara yönelik tecavüzlerden eğlenceli sandığın manşetler çıkarmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen sağdan soldan bulduğun çıplak kadın fotoğraflarının altına ‘haber’ adı altında tamamen uydurma satırlar yazmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen cinsel açlığı gıdıklayarak tiraj elde etmiş, sonra da elde ettiği o tirajla kendini ‘tirajların efendisi’ ilan etmiş bir adamsın Rahmi Turan.

Sen busun işte Rahmi Turan.

Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu.”

“HİÇ DEĞİŞMEYEN BİR TARAFIN VAR, ZİNHAR YÜZÜN KIZARMIYOR”

Rahmi Turan’ın “geçmişte cinsellik üzerinden yürüttüğü asparagas anlayışını bugün Külliye’ye giden CHP’li yalanı üzerinden sürdürdüğünü” vurgulayan Ahmet Hakan, sert sözlerini şöyle tamamladı:

“Ama hiç değişmeyen bir tarafın var: Asla utanmıyorsun, katiyen rezil olmuyorsun, zinhar yüzün kızarmıyor.”