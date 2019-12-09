Ahmet Güneştekin değerlendirdi: Duvara bantlanmış muz eseri ne anlatıyor?

24 TV Moderatör programına telefonla bağlanan ressam Ahmet Güneştekin, 120 bin dolara satılarak dünya gündemine gelen 'duvara bantlanmış muz' eseriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ANLATILMAK İSTENEN NEDİR?

Sanatsal kavramla ilgili örnekler veren Güneştekin, "Donald Kuspit'in 'Sanatın Sonu' kitabının kapağında bir kültablası ve içinde sigara izmaritleri bulunuyor. Kuspit'in bu eseri, sergisinde sergileniyor. Daha sonrasında temizlik görevlileri bunu kültabağı sanarak çöp kutusuna boşaltıyor. Kuspit'te "Bazı sanat eserleri gerçekten çöptür" deyip eleştirisini yapıyor.

Peki, duvara bantlanan muz bir sanat mıdır? Kabul gören bir sanatçı tam olarak 'bu bir sanat eseridir' dediğinde kabul etmek gerekir.

'MUZ FENOMENİ' NE ANLATIYOR?

İtalyan sanatçı Maurizio Catellan'ın çok iyi bildiği bir sanatçı olduğuna değinen Güneştekin, "Kendisi dünyada kabul gören bir sanatçıdır. Genelde bu tarz şeyleri tepkisel olarak yapar. 'duvara bantlanmış muz' eserinin kendisinin ticari olarak düşünüp düşünmediğini bilmiyorum ama galericilerin bu tarz şeyleri ticari odaklıdır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Banksy'nin eserini örnek veren Güneştekin, "Müzayede de satıldıktan sonra duvardaki eseri kendini imha etti, bütün dünya onu konuştu. Bu bir pazarlama tekniği aslında, performans değil. Bu muz olayı da benzer bir şey olabilir. Dikkat edin şu anda bütün dünya bu eseri konuşuyor. Ciddi bir pazarlama tekniği olabilir ya da galericinin bir sanatçıyı gündeme getirme isteği olabilir. Bu galericilerin çok sık kullandığı bir formül.

'Duvara bantlanmış muz' eserinin de işin bir performansı gibi yorumlayan ressam, Banksy'nin eserinden örnek vererek, "Şöyle düşünelim aslında kendini tamamen imha etmemiş bir eser. Kağıt parçaları altta duruyor. Müzayede şriketi yarın bu parçaları satsa, iki katına satar. Çünkü artık dünyada bilinen bir eser o" ifadelerini kullandı.