Ahmet Arslan kimdir? Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan nereli, kaç yaşındadır?

Ahmet Arslan kimdir? 65. Türkiye Hükumeti'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapan Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun 26. Dönem Kars Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Arslan hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AHMET ARSLAN KİMDİR?

2 Haziran 1962'de Kars Kağızman'da doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Lalizar'dır.

Gemi İnşa ve Makine Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Milli Güvenlik Akademisi 56. Dönem mezunudur.

Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. DHMİ, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu. "Türk Dünyası Mühendislik Ödülü" ve "2010 Yılı Negatifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı" ödülleri sahibidir.

Kazakistan Devlet Üniversitesinden "Fahri Profesörlük", Maltepe Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesinden Fahri Doktora unvanları almıştır.

12 Haziran 2011 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Ak Parti Kars Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 26. Dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Başkanvekilliği görevini sürdürdü.

24. ve 26. Dönemlerde TBMM Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. TBMM Türkiye Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanıdır.

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevinde bulundu. Ak Parti MKYK Üyesidir.

Evli ve 1 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.