Ahmet Abi'ye veda

Usta kalem Ahmet Kekeç, Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Camii Haziresi’nde toprağa verildi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, AKŞAM Gazetesi Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Star.com. tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AKŞAM Gazetesi yazarı Turgay Güler, Yazar Halime Kökçe, AKŞAM Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, İş insanı Ethem Sancak, TürkMedya çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ZOR ZAMANLARIN İNSANIYDI



Cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ahmet Kekeç’i uzun yıllardır tanıyoruz, belki 25-30 yıllık hukukumuz var. Allah öncelikle çektiği acıları, hastalıkları sırasında çektiklerini hasenatına vesile kılsın, günahlarından arınmaya vesile kılsın. Gerçekten Ahmet Kekeç şahsiyetli, onurlu Türkiye’de demokrasiden yana, millet iradesinden yana, milletin inançlarından, değerlerinden yana, hayatı boyunca mücadele etmiş bir kalem erbabıydı, fikir erbabıydı. Gerçekten bu duruşunu en zor zamanlarda, hiç tavizsiz bir şekilde sağına, soluna bakmadan mücadelesine devam etti. Geride güzel bir mücadele örneği bırakmış oldu. Kendisini her zaman saygıyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin ve inşallah bundan sonra gelecek olan genç gazeteci arkadaşlarımıza, yazar arkadaşlarımıza güzel bir numune-i imtisal olsun, güzel bir örnek şahsiyet olsun. Allah yerinde rahat ettirsin” dedi.

AKŞAM Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ile 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek cenazede aileye taziyelerini iletti.

ALTUN: ESERLERİ MİRASIMIZ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Eyüp Sultan Hazretleri’nin manevi huzurunda bir ustayı, bir ağabeyi, bir dostu, gerçek bir yiğidi, Ahmet Kekeç’i ahirete uğurladıklarını belirtti. Altun, şu ifadeleri kullandı: “Gerçek bir hakikat savunucusu, dimdik duran bir mücadele insanı, eğilip bükülmeyen namuslu bir fikir adamı ayrıldı aramızdan. Kocaman yüreğinde kimseye kin beslememiş modern zaman yiğidiydi. Milletin ferasetini temsil edenlerdendi. Fikri muarızlarının bile hakkını teslim ettiği dosdoğru bir kalemdi. Biz ondan razıyız. Allah da razı olsun. Seni unutmayacağız Ahmet Ağabey. Eserlerin hepimize mirastır.”

AİLESİ CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI



Merhum Kekeç’in koronavirüs tedavisi gören aile fertleri karantina süreci dolayısıyla cenaze törenine katılamadı. Taziyeleri, ağabeyi Nusret, kardeşi Hüseyin ve amcası Derviş Kekeç kabul etti. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı STK’lar ve medya kuruluşları da çelenk gönderdi.

DURUŞUNDAN TAVİZ VERMEDİ



AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Ahmet Ağabey ilkeli duruşu, hakikate olan sadakatiyle örnek bir şahsiyetti. Duruşundan taviz vermedi. Allah mekanını cennet etsin” dedi.