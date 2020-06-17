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  3. Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
17 Haziran 2020 Çarşamba 12:53 | Son Güncelleme:

Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü

Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü

Mersin'de küçükbaş hayvanların barındığı ahıra girmeye çalışan 3 metrelik engerek yılanı, vatandaşlar tarafından bir süre kovalandıktan sonra öldürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ahıra girmek isteyen 3 metre boyundaki yılan vatandaşlar tarafından öldürüldü.

VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İlçeye bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanların barındığı ahıra girmeye çalışan engerek cinsi 3 metrelik yılan görenleri şaşırttı. Gördükleri yılan karşısında korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar yılanı bir süre kovaladıktan sonra öldürdü.

"KOYUN ÇADIRIMIZIN YANINDA YAKALANDI"

Ardıçlı Mahallesi Muhtarı Duran Ali Aslan, "Bu tür vakalar mahallemizde çok yaşanıyor. Ancak bu yılan oldukça büyük. Zehirli olduğunu düşündüğüm engerek yılanı, koyun çadırımızın hemen yanında görüldü. Arkadaşlarımız etkisiz hale getirmiş" dedi.

(İHA)

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