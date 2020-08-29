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  3. Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:09 | Son Güncelleme:

Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuşumuz şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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