Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında buzlanma yaşandığı kaydedildi.

Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime 6 Şubat Perşembe ara verildiği belirtildi. Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği ifade edildi.

(AA)