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  3. Ağrı'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Diyadin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda Diyadin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 11 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör ile 135 adet mermi, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 109 adet av tüfeği fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet tabanca mermisi ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

(AA)

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