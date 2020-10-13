13 Ekim 2020 Salı 23:10 | Son Güncelleme:
Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık paylaşımında, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Işıklarımız yanmaya devam ederken...— TC İçişleri Bakanlığı Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@TC_icisleri) October 13, 2020
Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında;
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6️⃣ terörist etkisiz hale getirildi. https://t.co/SLhENq5cwy