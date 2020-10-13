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13 Ekim 2020 Salı 23:10 | Son Güncelleme:

Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık paylaşımında, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

<p><span >Editör: </span><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu: <a href='mailto

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