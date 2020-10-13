Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık paylaşımında, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.