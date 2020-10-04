04 Ekim 2020 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:
Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."
Böylelikle Yıldırım Operasyonları kapsamında bugün toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.