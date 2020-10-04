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04 Ekim 2020 Pazar 00:01 | Son Güncelleme:

Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

Böylelikle Yıldırım Operasyonları kapsamında bugün toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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