11 Ekim 2020 Pazar 00:14 | Son Güncelleme:
Ağrı'da 1 askerimiz şehit oldu
AA
Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.