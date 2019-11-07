Ağrı kırsalında PKK'ya hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından, Ağrı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
AA