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  3. Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Ağrı Dağı eteklerindeki mağara, depo ve sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, komando timlerinin de katılımıyla Karakoyunlu ilçesinin İslamköy kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ağrı Dağı eteklerinde yer alan bölgede düzenlenen operasyonda, teröristlerin depo ve sığınak olarak kullandığı mağaralar tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda, piyade tüfeği, makineli tüfek, 5 el bombası, 14 roketatar mühimmatı, 15 roketatar sevk fişeği, yaklaşık 6 bin 500 fişek ve çok sayıda uçaksavar mühimmatı ile örgütsel malzeme ele geçirildi.

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