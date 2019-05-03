Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hastanede gözlem altında

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye bilgiye, Ankara'da bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, tansiyonunun düşmesi sonucu dün Ankara Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan tetkiklerin ardından kontrol amaçlı hastanede gözlem altında tutulan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.

AA