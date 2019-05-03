Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9655
  • 6,6763
  • 243.667
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hastanede gözlem altında

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hastanede gözlem altında

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hastanede gözlem altında

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye bilgiye, Ankara'da bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, tansiyonunun düşmesi sonucu dün Ankara Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan tetkiklerin ardından kontrol amaçlı hastanede gözlem altında tutulan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
Ölüdeniz olarak adlandırılan kısım Belcekız Koyu´nda yer alıyor.

Ülkemizin Tabiat ve Turizm Simgelerinden: Ölüdeniz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diriliş Ertuğrul'da şoke eden ayrılıklar! 147. bölümde neler olacak?

Gemiler milli yazılımla birlikte hareket edecek!