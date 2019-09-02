'Ağabey' demediği için kardeşine kıydı

Bursa’da geçtiğimiz temmuz ayında çocukları Yunus Emre Akyol’un (9) akşam eve gelmediğini fark eden aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, Yunus Emre Akyol’u 2 kilometrelik alanda 6 saat boyunca aradı. Bu sırada Akyol Ailesi’ne ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içerisine bakan ekipler, Yunus Emre’nin cesedini buldu.

‘Bana lakap takıyordu’

Yunus Emre’nin çelişkili ifadeler veren ağabeyi Ömer Faruk Akyol (17), burada kardeşini öldürerek, ilaçlama tankının içerisine attığını itiraf etti. Tutuklu ağabey ifadesinde, “Akşam saatlerinde Yunus Emre’ye tarlaya giderek çalışmamız gerektiğini söyledim. Bunun üzerine Yunus bana küfrederek bağırdı, gelmek istemediğini söyledi. Sinirlendim. İçi su dolu ilaç tankının içerisine girip serinlemek istediğini söyleyince öfkelendim, 3-4 dakika boyunca tekmeleyerek darp ettim. Baygınlık geçirdi, korktuğumdan dolayı Yunus’u ilaçlama tankının içerisine attım. İlaç tankının filtresini koyduktan sonra, kapağını sıkıca kapattım. Bana çoğu zaman ‘ağabey’ diye hitap etmiyordu. Bana lakaplar

takıyordu. Pişmanım” dedi.

Babası şikayetçi olmadı

Öte yandan Yunus Emre ile Ömer Faruk Akyol’un babaları Hüseyin Akyol (41), Ömer Faruk Akyol’dan şikâyetçi olmadı. Baba Akyol, ‘’Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine yolladım. Kimden ne için şikâyetçi olayım’’ sözlerine yer verdi. Savcı, sanık Ömer Faruk Akyol hakkında, ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Akyol, önümüzdeki günlerde Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.