Afyonkarahisar'da Iraklı 5 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan ve terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesi ile olası eylemlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda tespit edilen 5 Irak uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA