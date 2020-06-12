Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8312
  • 7,7258
  • 382.096
  • 109923
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Afro-Türkler Floyd'un öldürülmesini 'vahşet' olarak tanımlıyor
12 Haziran 2020 Cuma 14:43 | Son Güncelleme:

Afro-Türkler Floyd'un öldürülmesini 'vahşet' olarak tanımlıyor

Afro-Türkler Floyd'un öldürülmesini 'vahşet' olarak tanımlıyor

Afrikalı Türkler Kalkınma ve Dayanışma Derneği (AFTÜDER) Başkanı Mesut Mercan, Afrika asıllı ABD vatandaşı George Floyd'un Minneapolis'te gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin şeytani bir vahşet olduğunu belirtti.

Ataları, Osmanlı döneminde Afrika'dan gelen ve Afro-Türkler olarak tanımlanan vatandaşlar, Konak Meydanında toplanarak ABD'deki olaylar hakkında basın açıklaması yaptı.

AFTÜDER Başkanı Mesut Mercan, açıklamasında Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki göstererek yaşanan durumun, "şeytani güçlerin dünya hakimiyeti için yaptıkları iğrenç bir mücadele" olduğunu ifade etti.

"Hakkın olduğu yerde batıl zail olmaya mahkumdur" diyen Mercan, Türk milletinin insanlık medeniyetinde ırka dayalı bir tavrı reddettiğini, mensubiyete, aidiyet hissine dayalı bir milliyetçilik ile bütün insanlara salt insan olduğu için değer verdiğini söyledi.

"ABD'YE KURAN-I KERİM GÖNDERMEK ÜZERE ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Mercan, Türk-İslam medeniyetinde huzurla, yüzyıllardır yaşamlarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Afro-Amerikan kardeşlerimize mağduriyetlerinin onları şeytanın arzuladığı kaosa sokmaması için Afrikalı Türkler olarak bir çağrıda bulunuyoruz. Mazlum ve mağdur Afro-Amerikan kardeşlerimiz öfkenizi sinenize gömünüz. Aradığınız huzuru, adaleti, sükunu size yönelen şeytani planın gösterdiği yollarda bulamadınız ve bulamayacaksınız. Aklın, vicdanın ve hakkın yoluna davet ediyoruz. Gelin gerçek Müslümanlığı seçin, hakka kavuşun, huzuru bulun."

Mercan, ABD'de belirledikleri bine yakın sivil toplum örgütüne Kuran-ı Kerim ve İngilizce açıklamalı mealini göndermek üzere bir çalışma başlattıklarını da kaydetti.

AA

İmamoğlu'nun yeni gündemi belli oldu! 'Esnafımızın tansiyonu yükseldi'
Maçka Parkı'ndaki olayda yeni gelişme: İfadeler ortaya çıktı
İzmir'de yağmur ve sel baskını
Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Tandıra düşen kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Tandıra düşen kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Dünyanın en ölümcül canlıları hangileri? Birinci s&

Dünyanın en ölümcül canlıları hangileri? Birinci sırada bakın hangi hayvan var!

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Koronavirüse karşı ilk yerli sentez ilaç görücüye &

Koronavirüse karşı ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı