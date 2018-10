Afrin'deki yabancı teröristler Türk komandolarından nasıl kaçtıklarını anlattı

aksam.com.tr

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında ABD destekli terör örgütü PKK/YPG saflarına katılan yabancı teröristlerin, Türk ordusundan nasıl korktuklarını anlattıkları görüntüler ortaya çıktı.

"GERÇEKTEN DE TÜRK KOMANDOLARIYDI"

Terör örgütü PKK/YPG saflarında Türk ordusuna karşı savaşan yabancı üç teröristten biri o anki şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

"Ağaçların arasından daha fazla adamın geldiğini gördük. İşte o zaman Türk üniformalı birilerini gördük. ÖSO askerleri değildi, gerçekten de Türk komandolarıydı. Sonrasında kıyamet koptu resmen. Bizi kuzeyden vuruyorlar, doğudan ve batıdan her yerden vuruyorlar. Yanımızdaki PKK'lılardan biri 'Yürümeyin, araç falan beklemeden koşarak kaçın' dedi. Sonra havanlar gelmeye başladı. Bu durumda anladık ki bu tesadüf değil, bizim şehre doğru gittiğimizi, kaçmaya çalıştığımızı görebiliyorlar. "

"HER YER ÇOK SESSİZ"

Türk ordusunun destansı başarısını korku dolu ifadelerle anlatan bir diğer yabancı terörist ise:

"Her yer çok sessiz... Havan falan yok... Sonra tam yemek yediğimiz ve rahat rahat eğlendiğimiz sırada birden bire her yerden mermi gelmeye başladı hemen arkamızdan. Ben "Ne oluyor?" dedim... Sonra PKK'lılardan biri dedi ki, "Düşman geldi." Bombardıman sonra hava saldırıları başladı. Dedikki 'aman tanrım geliyorlar...' Askerlerle dolu araçlar gördük. Üzerimize doğru Allah'ü ekber' diye bağırarak geliyorlardı. Yüzlercesi her yönden bize ateş ederek geliyorlardı. Tam şehrin merkezindeydiler. Ama daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. İki kez, dördümüz de kuşatıldık. Sonunda kaçmayı başardık"

"ÖLECEĞİMİZDEN YÜZDE 90 EMİNDİK"

Yabancı teröristlerin verdikleri röportajda Türk komandolarının korkusuzluğu açıkça gözler önüne seriliyor. Korkularını kaçtıktan sonrasında da üzerinden atamayan yabancı teröristlerden bir diğeri ise, "Öleceğimizden yüzde 90 emindik" sözleriyle dile getiriyor.