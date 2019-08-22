Afrin'deki komando üsleri ilk kez görüntülendi

Afrin, Zeytin Dalı Harekatı ile bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce terör örgütünden temizlendi. Türk askeri, sağlanan huzur ortamının bozulmaması için bölgede görev yapmayı sürdürüyor. Terörden temizlenen alanlarda çok sayıda üs bölgesi var. Jandarma komandoların Afrin'e bağlı beldelerdeki üslerini ilk kez TRT Haber görüntüledi.

TUZAKLARA GEÇİT VERİLMİYOR

Komandolar, sorumlu oldukları bölgede, birliklerin ve diğer kamu kuruluşlarının kullandığı yol güzergahlarında mayın, EYP tuzaklarına karşı, yerel kolluk kuvvetinin de desteğiyle belirli zaman aralıklarında yol araması faaliyeti gerçekleştiriyor.

Sorumluluk bölgesi oldukça geniş olan komandolar için en büyük risk ise yol kenarına döşenmiş mayınlar. Aramalar zırhlı araçlar eşliğinde mayın dedektörü ile yol kenarlarında ve araziye yayılarak yapılıyor. Gerekli görülen hallerde de öncü kuvvet olarak insansız hava aracı gönderiliyor. Dedektör köpekler de Mehmetçiğin arazideki yardımcıları.

ŞEYH HADİD BÖLGESİNDE MESKUN MAHAL EĞİTİMİ

Zeytin Dalı Harekatı sırasında meskun mahal çatışmalarına sahne olan Şeyh Hadid bölgesinde, yerel polislere Türk komandoları tarafından meskun mahal operasyonu eğitimi veriliyor. Bu eğitimlerde bilgi ve tecrübelerini yerel kolluk kuvvetlerine aktaran jandarma komandoların da meskun mahallerde terörle mücadele harekatı görevlerine yönelik olarak daima hazır olmaları sağlanıyor.

Bir tarafta komandolar diğer tarafta yerel polisler olmak üzere iki ayrı koldan operasyon gerçekleştirebiliyor.

TURAN ÜS BÖLGESİ BİRÇOK NOKTAYA HAKİM

Zeytin Dalı Harekatından önce terör örgütü YPG/PKK'nın sözde yöneticilerinin saklandığı evlerinin de aralarında bulunduğu bir yerleşim yeri olan Maabatlı'da havuzlu villaları bile görmek mümkün. Terör örgütünün harekattan önceki karargahı olan Maabatlı'da, harekat sonrasında bir komando karargahı ve üs bölgesi kuruldu.

Bölgedeki 586 rakımlı Maabatlı Turan Üs Bölgesinde görevli bir teğmen, üs bölgesinin son derece stratejik bir konumda olduğunu belirterek, "Arkamda görmüş olduğunuz dağ bloğu Derviş Ovasıdır. Derviş Ovasının hemen arkasında ise Racu yerleşim bölgesi bulunmaktadır. Doğuya doğru devam ettiğimizde darp ovası, hemen arkasında bülbül şehri bulunmaktadır. Doğuya devam ettiğimizde 17 Nisan Barajı, hemen uzantısında da Şeran yerleşim yeri bulunmaktadır. Şeran'ın devamında ise elimle göstermiş olduğum istikamette buraya kuş uçumu yaklaşık 28 km olan Azez bulunmaktadır. Doğuya devam ettiğimizde Maabatlının bağlı olduğu 12 km mesafede Afrin bölgesi bulunmaktadır. Güney batımızda ise 19 kilometre kuş uçumu uzaklığı olan Cinderes bölgesi bulunmaktadır. Güney batımızda ise Şeyh Hadid yerleşim bölgesi bulunmaktadır." dedi.