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  3. Afrin'de yakalanan teröristlerin yargılama süreci devam ediyor

Afrin'de yakalanan teröristlerin yargılama süreci devam ediyor

Afrin'de yakalanan teröristlerin yargılama süreci devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edildiği saldırıya karışan ve Hatay'da tutuklanan 11 YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi.

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan 11 YPG/PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet ile sanıkların avukatları katıldı.

Sanıklardan Hüseyin Kilkavi savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi. İbiş Maho da çiftçilikle uğraştığını ve terör örgütüyle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü. Reşit Maho ise yakalanmadan önce terör örgütü tarafından "Türklere yardım ettiği" gerekçesiyle 27 gün hapse atıldığını iddia etti. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. Daha sonra aynı olaya karışan 2 YPG/PKK'lı terörist de Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(AA)

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