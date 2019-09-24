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Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı: 2 ölü

Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araç infilak etti. İlk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. 

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. 

Öte yandan Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde de aynı şekilde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı. 

Her iki saldırıda da çevrede hasar meydana geldi. 

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'deki bu eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor. 

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden söz konusu iki alanı sık sık hedef alıyor.

AA

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