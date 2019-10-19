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  3. Afrikalı Younoussa Abaine ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu: Maşallah çok kuvvetlisin

Afrikalı Younoussa Abaine ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu: Maşallah çok kuvvetlisin

Afrikalı Younoussa Abaine ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu: Maşallah çok kuvvetlisin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.

3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’deki programına gitmek için salondan çıktığı esnada yaşanan bir an katılımcıları gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışı esnasında Komor Adaları’nın bir parçası olan Mayotte’den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarılmak istedi. Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine’ye Erdoğan’ın, “Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum’’ diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri’deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na geçti.

(İHA)

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