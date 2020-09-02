Afrika'da koronavirüs salgınında 1 milyondan fazla kişi iyileşti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 101 artarak 1 milyon 264 bin 417'ye ulaştı. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 2 bin 554'e çıktı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 242 artışla 30 bin 104'e yükseldi.

Kıtada halen 231 bin 759 aktif vaka tedavisi devam ederken iyileşenlerin sayısı 1 milyon 2 bin 554'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 263 ölümle Güney Afrika, 5 bin 421 ölümle Mısır, 1518 ölümle Cezayir'de görüldü.

Vaka sayısı 628 bin 259 olan Güney Afrika'yı 99 bin 115 vaka ile Mısır ve 5 bin 440 vaka ile Fas izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.