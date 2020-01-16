Afrika'da aklanacak, örgüte dağıtılacaktı! FETÖDOLAR

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Mali Polisi, 23 Temmuz 2019’da sahte 171 milyon dolarla yakalanan ve FETÖ bağlantılı çıkan çetenin yerine ‘yenisinin’ faaliyete geçirildiğini belirledi. Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası, 7 Ocak’ta Kağıthane ve Sarıyer’de iki adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 100’lük banknotlar halinde 127 milyon 500 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzemeyle matbaa makinesi ele geçirildi. Sahte paraların FETÖ’nün Afrika ve Güney Amerika yapılanması için basıldığı, elde edilecek gelirin FETÖ elemanlarına verileceği öğrenildi.

KARDEŞİ BAŞA GEÇMİŞ

Mali şube ekipleri, geçtiğimiz yıl da bir matbaaya operasyon düzenlemiş, 271 milyon sahte dolar ele geçirmişti. Çete lideri FETÖ’den ihraç edilmiş komiser Ali A.’nın da aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun ardından şebekenin başına Ali A.’nın ağabeyi Ömer A.’nın geçtiği tespit edildi. Kağıthane ve Sarıyer’de yapılan operasyonun ikinci dalga olduğu belirtildi. Şebeke lideri Ömer A.’nın grafiker M.Ü ile gerçeğine çok yakın dolar üretmeye başlaması üzerine 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.