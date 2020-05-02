AFP, CNN, BBC, şimdi de Reuters... Türkiye mucizesini görmeye geldiler

İngiliz Reuters haber ajansı dünya kamuoyuna Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelesini anlattı. Türkiye’de 6 binden fazla ekibin hane hane gezerek incelemelerde bulunduğu görüntüleri dünya kamuoyuna sunan haber ajansı Türkiye’deki ölüm oranının 11 ülkeden daha düşük olduğunun ve Türkiye’nin insan gücüne dayanarak güçlü bir takip sistemi ortaya koyduğunun altını çizdi. Reuters, Türkiye’nin Kovid-19’la mücadelesinde gösterdiği başarıyı dünya kamuoyuna anlatan ilk uluslararası yayın organı da değil. Daha önce ABD ve İngiltere merkezli birçok yayın organı Türkiye’nin mücadelesini övgü dolu sözlerle dünya gündemine getirmişti. İşte o örnekler:

CNN CERRAHPAŞA’YA GİRDİ

Amerika merkezli CNN International haber kanalı 17 Nisan tarihinde “Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve yaş sınırlamaları ile Türkiye farklı bir koronavirüs yaklaşımı sergiliyor” başlıklı bir haber yayınladı. Haberde “Sağlıklı insanların dışarı, alışverişe çıkması kimseye zarar vermez ve alternatif bir stratejidir” denildi. CNN International 21 Nisan tarihinde Cerrahpaşa’daki yoğun bakım bölümüne girerek mücadeleyi ekranlarına taşımıştı. Haberde “Türkiye’deki doktorlarda çelik gibi sinir ve azim var. Türkiye’de yatak, cihaz, tıbbi malzeme araç gereçleri fazlasıyla var. ABD ve Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi bu anlamda bir eksikliği yok” denilmişti.

AFP’DEN KOLONYA ÖVGÜSÜ

Fransız AFP Haber Ajansı da 24 Mart tarihinde “Türklerin koronavirüse karşı gizli silahı kolonya” başlıklı bir haber yaptı. Haberde “Yüksek derecede alkol içeren kolonya misafirperverliğin sembolü iken bir anda Türklerin gizli silahına dönüştü” denildi.

Maske üretimi mercek altında

25 Nisan’da BBC ilk vakanın görülmesinin ardından bir hafta içerisinde hem yurtiçinde hem de yurt dışında gelen talebi karşılayabilecek seri ekipman üretimine geçtiğini ve İngiltere dahil birçok ülkeye yardım ettiğini anlatarak Türkiye’nin çabalarını övdü.

Türkiye küresel aktör

ABD’li The Hill haber sitesi 15 Nisan’da Türkiye’nin başarısını duyurdu. “Türkiye Kovid-19’la küresel mücadelede kilit bir aktör olarak öne çıkıyor” başlığıyla verilen haberde “Ankara halka bedava maske dağıtımı uygulamasına geçti” denildi.

