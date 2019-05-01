Afgan iş adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ipek halıya dokuttu

İş adamı Hacı Feridun Nabizade, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini ipek halıya dokutturdu.

Nabizade, halıyı Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığından yapılan açıklamada, iş adamının özel isteğiyle yapılan söz konusu büyük ipek halının, dokuma işleminin 5 halıcı tarafından 17 ay içerisinde tamamladığı bildirildi.

Böyle bir hediyenin, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirmesi açısında önemli olduğu belirtilen açıklamada, Dostum'un, iş adamına, hediyesini Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştıracağı sözünü verdiği vurgulandı.

(AA)