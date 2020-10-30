30 Ekim 2020 Cuma 15:48 | Son Güncelleme:
AFAD'dan çok önemli deprem uyarısı: İnternet ve SMS'si tercih edin
Merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan uyarılar geldi. AFAD, internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'in tercih edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.
Merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan uyarılar geldi. AFAD, internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'in tercih edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.
ÖNEMLİ!
İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. bit.ly/37TGsba