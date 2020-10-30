AFAD'dan çok önemli deprem uyarısı: İnternet ve SMS'si tercih edin

Merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan uyarılar geldi. AFAD, internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'in tercih edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

ÖNEMLİ!

İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. bit.ly/37TGsba