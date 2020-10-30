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  • AFAD'dan çok önemli deprem uyarısı: İnternet ve SMS'si tercih edin
30 Ekim 2020 Cuma 15:48 | Son Güncelleme:

AFAD'dan çok önemli deprem uyarısı: İnternet ve SMS'si tercih edin

AFAD'dan çok önemli deprem uyarısı: İnternet ve SMS'si tercih edin

Merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan uyarılar geldi. AFAD, internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'in tercih edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Merkez üssü Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan uyarılar geldi. AFAD, internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'in tercih edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. 

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