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AFAD'dan asılsız bilgi uyarısı: İtibar etmeyin

AFAD'dan asılsız bilgi uyarısı: İtibar etmeyin

İstanbul'da bugün yaşanan 5.8'lik depremin ardından sosyal medya ve özellikle Whatsapp gruplarında asılsız iddialar ve ses kayıtları dolaşmaya başladı. AFAD ve İstanbul Valiliği konuyla ilgili söylenti ve yalan bilgilere karşı vatandaşı uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.  

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA;

"Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz."

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