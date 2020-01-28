AFAD'a üyelik çok kolay

Elazığ ve Malatya’da kurtarma seferberliği vatandaşların bu alandaki STK’lara ilgisini artırdı. AFAD Gönüllülük Grup Başkanlığı İletişim Koordinatörü Aslıhan Koçyiğit, gönüllü olmak için çok sayıda başvuru aldıklarını söyledi.

KAYIT E-DEVLET’TEN

Koçyiğit, katılım sürecini şöyle anlattı: “Gönüllüler ilk olarak e-Devlet üzerinden bir başvuru yapıyor. Alt yaş sınırı 18. Sonra kendilerine bir portal üzerinden afet ve arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri tamamlayan gönüllüler daha sonra bulundukları bölgedeki il müdürlükleri tarafından verilen saha eğitimlerine alınıyor. Saha eğitimlerinde daha önce deprem, sel, yangın ve çığ gibi afetlerde faaliyet gösteren profesyonel eğitmenler tarafından çeşitli senaryolara göre dersler veriliyor.”

ÜCRET ÖDENMİYOR

“Eğitimler çoğu zaman gönüllülerin uygunluk zamanına göre düzenleniyor. Selde, yangında, depremde ve çığ düşmesinde kullanılacak tüm ekipman ve kıyafetler AFAD tarafından temin ediliyor. Gönüllüler görev sonrasında bunları merkeze geri veriyor. Gönüllülük projesi için bir AFAD’a herhangi bir ücret ödenmiyor.

KURTARMA ORDUMUZ VAR

Türkiye arama-kurtarma personeli sayısında rekora koşuyor.

AFAD: 6 binden fazla personel, 100 bin gönüllü çalışanı var

İtfaiye TEşkilatı: 320 bin arama-kurtarma elemanı mevcut.

İHH: 1905 kişilik arama-kurtarma alanında eğitimli üyesi var

AKUT: 2 bine yakın arama kurtarma eğitimli üyesi var.