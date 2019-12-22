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  3. AFAD'a 4 ayda 47 bin deprem gönüllüsü 

AFAD'a 4 ayda 47 bin deprem gönüllüsü 

AFAD'a 4 ayda 47 bin deprem gönüllüsü 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) temmuz ayında hayata geçirdiği ‘AFAD Gönüllülük Sistemi’ne ilk dört ayda 47 bin kişi başvurdu.

Bülent ŞANLIKAN

Günlük başvuru sayısı ortalama 138 kişi olurken, eylül ayında yaşanan 5.8’lik Silivri depreminin ardından günlük başvurular 12 kat artarak bin 603’e çıktı. Başvurular e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. İnternet yoluyla başlayan uzaktan eğitimler, gönüllünün sertifakasyon seviyesi ile talebine göre AFAD İl Müdürlükleri’nde yüz yüze ve AFAD ekipleriyle sahada devam ediyor.

 


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