AFAD'a 4 ayda 47 bin deprem gönüllüsü 

Bülent ŞANLIKAN

Günlük başvuru sayısı ortalama 138 kişi olurken, eylül ayında yaşanan 5.8’lik Silivri depreminin ardından günlük başvurular 12 kat artarak bin 603’e çıktı. Başvurular e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. İnternet yoluyla başlayan uzaktan eğitimler, gönüllünün sertifakasyon seviyesi ile talebine göre AFAD İl Müdürlükleri’nde yüz yüze ve AFAD ekipleriyle sahada devam ediyor.