AFAD uyardı: "Hasarlı binalara girmeyin"

AFAD'dan İzmir depremi sonrasında bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini belirten uyarı geldi. İzmir Valiliği ise, "Zorunlu olmadıkça araç kullanmayın." ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda merkez üssü Ege Denizi olan deprem sonrası internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'in tercih edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır."