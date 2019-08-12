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  3. Son dakika: Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saat 16:34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladı. Yerin yaklaşık 6 buçuk kilometre derinliğinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem ilçede vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
  
Sabah saatlerinde de yine Hazro ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem yaşanmıştı.

(AA)

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