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  3. AFAD: Giresun'da 7 ilçede sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir
23 Ağustos 2020 Pazar 09:41 | Son Güncelleme:

AFAD: Giresun'da 7 ilçede sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir

AFAD: Giresun'da 7 ilçede sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Giresun'da, "Bölgede aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir." açıklamasında bulundu

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Giresun’da aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir. AFAD, Jandarma, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerimizle bölgede 423 personel ve 153 araç ile aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

Giresun Dereli'deki selin bilançosu havadan görüntülendi

Giresun'daki selde araçlar çamur altında kaldı

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