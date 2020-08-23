AFAD: Giresun'da 7 ilçede sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Giresun’da aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir. AFAD, Jandarma, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerimizle bölgede 423 personel ve 153 araç ile aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

Giresun Dereli'deki selin bilançosu havadan görüntülendi

Giresun'daki selde araçlar çamur altında kaldı

Bakan Soylu sel bölgesinde