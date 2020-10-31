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  • AFAD, depremzedeler için gıda kolisi ve battaniye ihtiyacı olduğunu bildirdi
31 Ekim 2020 Cumartesi 14:55 | Son Güncelleme:

AFAD, depremzedeler için gıda kolisi ve battaniye ihtiyacı olduğunu bildirdi

AFAD, depremzedeler için gıda kolisi ve battaniye ihtiyacı olduğunu bildirdi

AFAD İzmir depremzedeleri için önceliğin gıda kolisi ve battaniye olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

AFAD resmi Twitter hesabından depremzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Duyuruda, İzmir'de deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı vardır. Halihazırda başkaca bir yardım malzemesine veya ihtiyaç fazlası kullanılmış eşya ihtiyacı bulunmamaktadır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler."

BESLENME İLE İLGİLİ DESTEKLER KIZILAY'A

Beslenme hizmetleri konusunda ise ana sorumlu kuruluşun Türk Kızılay olduğu ve bu konudaki faaliyetin mevcut durumda devam ettiği aktarılan duyuruda, "Beslenme ile ilgili destek olmak isteyenlerin bu kurumla irtibata geçmeleri ve koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</

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