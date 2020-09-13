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13 Eylül 2020 Pazar 01:41 | Son Güncelleme:

AFAD, Ankara Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak

AFAD, Ankara Polatlı'daki tarım işçilerine çadır dağıtacak
AA

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçileri için 170 çadır sevk edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçileri için 170 çadır sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Ankara Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan Yardımcımız Muhterem İnce de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun."
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