Af yasanın detayları belli oldu! Ceza infaz paketinde neler var?

AK Parti İnfaz düzenlemesiyle ilgili teklifini partilere sunmasının ardından binlerce vatandaş, "Ceza infaz paketinde neler var? Mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği infaz yasası ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni pakete göre, koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye (%67'den %50'ye) indirilecek. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (%50) olarak uygulanacak. Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Evde hapis cezalarının sınırı artacak. İşte infaz düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar burada...



Kamuoyunda ikinci yargı paketi olarak bilinen infaz düzenlemesi teklifi için AK Parti Mecliste grubu bulunan diper partiler ile görüşme yaparak, teklifin detaylarını sundu. Ortak bir uyuşma ile çıkarılması istenen düzenlemede, infaz indirimlerinin yanı sıra canavarca yaralama başta olmak üzer bazı suçların cezaları da artırılıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve geçen yıl evine giderken saldırıya uğrayan Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa 12 yıl 18 ay hapis cezası verilmesi eleştirilere neden olmuştu. Bu konuda eleştirilerini sıralayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bir namussuz bir alçak meşru olmayan bir yaşamla onunla birlikte yaşıyor. Asit veya kezzap atıyor yüzüne. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza 13 yıl ortalama. Ben soruşturuyorum, verilen cevap şu, kanunun en yüksek oranı bu. Ben de diyorum ki, siz burada hakkı, hukuku adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay kendi kızınızın başına gelmiş olsa nasıl değerlendirirsiniz? Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun maddelerine değil vicdanınızın sesini dinleyin." İfadelerini kullanmıştı.

CEZA İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

Yeni pakette yer alması ön görülen düzenleme ile Yaralama suçunun canavarca his saiki ile (örneğin; kezzap atmak suretiyle) işlenmesi durumunda ceza artırılacak. Azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılacak.

İNFAZ KURUMUNDA GEÇİRİLEN SÜRELER DÜŞECEK Mİ?

Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye (%67'den %50'ye) indirilecek. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (%50) olarak uygulanacak. Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Mükerrirler ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranı 2/3’e indirilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE DÜZENLEMELER NEDİR?

Tüm hapis cezaları için 1 yıllık sabit bir denetimli serbestlik süresinin uygulanması, toplumda cezasızlık algısına yol açtığı gibi hakkaniyete aykırı bir infaz rejiminin ortaya çıkması sonucunu da doğurması nedeni ile burada düzenlemeye gidilecek.

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine, ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı olarak (koşullu salıverilmeye esas alınacak sürenin (1/2'nin) 1/5'nin denetimli serbestlikte geçirilmesi yönünde) bir düzenleme yapılacak. Böylelikle, her hükümlünün en az yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması sağlanmış olacak.

BİR YILLIK GEÇİCİ MADDE

Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

EVDE HAPİS CEZALARINI SINIR ARTACAK

Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının sınırı artırılacak. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla, çıkarılacak.

Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyecek kişer ile Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlarda cezalarını evde çekebilecek.

İYİ HAL HER AŞAMADA İNCELENECEK

Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine (iyi halin belirlenmesine) ilişkin esaslar yeniden belirlenecek ve hükümlülerin iyi hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında yapılması sağlanacak. Hükümlülerin ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hâlin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulması sağlanacak.

İNFAZ HAKİMİN YETKİLERİ NELER OLACAK?

İnfaz aşamasında verilecek tüm kararların infaz hâkimleri tarafından verilmesi sağlanacak.

Cumhuriyet savcısının infaza ilişkin verdiği kararlara karşı infaz hakimliğine şikayet başvurusunda bulunulabilmesine imkan tanınacak

AÇIK CEZAEVİ KOŞULLARI NELER OLACAK?

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirleniyor. Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların açık ceza infaz kuruma ayrılması infaz hakiminin onayına tabi tutulacak.

Osman Nuri CERİT/AKŞAM