Adres değişikliği randevusu nasıl alınır? E-devlet'ten adres değişikliği nasıl yapılır?

Adres değişikliği yapmak isteyen kişiler arama motorlarında Adres değişikliği randevusu nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs padnemisi nedeniyle alınan tedbirler arttırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adres değişikliği randevusu almak için E-devlet üzerinden yeni bir uygulama hayat geçirdi. E-devlet'ten adres değişikliği nasıl yapılır? Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden ikametgah değişikliği yapılacak. İşte detaylar..

E-DEVLET'TEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Adres değişikliği işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır.

Bir sonraki adımda ise Adres değişikliği işlemleri için e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapılacak Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından yapılabiliyor.

E-DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN.

Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sisteme girmelidir. Online olarak sunulan bu hizmette belirtilen adımları takip etmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra adres bilgileri güncellenebiliyor.