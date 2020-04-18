Adres değişikliği nasıl yapılır? Adres değişikliği bildirimi e-devletten yapılır mı?

Adres değişikliği nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşların birçok işlemi online olarak gerçekleştirebilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor Adres değişikliği ile ilgili ise yeni bir düzenleme geldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. Adres değişikliği bildirimi e-devleten yapılır mı? sorusunun yanıtına ilişkin bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ E-DEVLETTEN YAPILIR MI?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi Twitter hesabı üzerinden adres değişikliği bildirimi hakkında duyuru yayınladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyonu korumak için adres değişikliklerinin e-devlet üzerinden yapılabileceği bildirildi. Hizmetten yararlanmak için ise e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor. Söz konusu açıklama ise şu şekilde;