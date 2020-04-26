Adres değişikliği bildirimi ne zamana kadar durduruldu? E-devlet adres değişikliği nasıl yapılır?

Adres değişikliği bildirimi ne zamana kadar durduruldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını nedeniyle adres değişikliği e-devlet üzerinden yapılabiliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki adres değişikliği bildirimi işlemleri hakkında yeniden durdurma kararı aldı. Vatandaşlar adres değişikliği bildirimi ne zamana kadar durduruldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde…

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ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMANA KADAR DURDURULDU?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerini, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 11 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 11 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Alınan yeni kararla birlikte bu süre 11 Mayıs’a kadar uzatılmış oldu.

E DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

E-devlet sistemi üzerinden adres değişikliği yapmak için ilk olarak resmi internet sitesine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise Adres değişikliği işlemleri için e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapılacak Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından yapılabiliyor.

Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sisteme girmelidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra ise adres bilgileri güncellenebiliyor.