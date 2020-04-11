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Adres değişikliği e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Adres değişikliği e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle e-Devlet uygulamalarına bazı yenilikler getirildi. Adres değişikliği yapmak isteyenler nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

İşte işlemlerin gerçekleştirileceği link: https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi


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