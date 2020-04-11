Adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır? Adres değişikliği bildirimi e-devlet'ten yapılır mı? İşte cevabı..

Adres değişikliği hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun olarak araştırma yapıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası Türkiye'de sosyal izolasyonu en aza indirmek için çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi e-devlet'ten yapılır mı? ? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Merak edilen adres değişikliği bildirimi hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi twitter hesabından Adres değişikliği bildirimi hakkında duyuru yayınladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal izolasyonu korumak için Adres değişiklerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.