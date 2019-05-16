Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda 8 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Oktar'ın Kuran okurken çekilen bir görüntüsü yayınlandı.

CEZAEVİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ

İnternet Haber'in haberine göre: 3 ay önce çekilen görüntüsünden epey değişen Oktar, Kuran-ı Kerim okurken görüntülendi.

Saçlarını yeniden siyaha boyatan Oktar'ın aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri:

Oktar 3 ay önce böyle görüntülenmişti: