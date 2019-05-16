Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
8 ay önce yapılan operasyonda tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Oktar'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda 8 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Oktar'ın Kuran okurken çekilen bir görüntüsü yayınlandı.
CEZAEVİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ
İnternet Haber'in haberine göre: 3 ay önce çekilen görüntüsünden epey değişen Oktar, Kuran-ı Kerim okurken görüntülendi.
Saçlarını yeniden siyaha boyatan Oktar'ın aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri:
Oktar 3 ay önce böyle görüntülenmişti: