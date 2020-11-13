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  • Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
13 Kasım 2020 Cuma 14:55 | Son Güncelleme:

Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Son dakika... Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Son dakika... Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AA'da yer alan son dakika haberinde Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, örgüt yöneticisi konumundaki olduğu öne sürülen erkek sanıklar için, çok sayıda cinsel suçtan 63 yıl ile 396 yıl arasında hapis cezası istendi.

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